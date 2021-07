Jorginho sul Pallone d’oro: “Viviamo per i sogni, nessuno ha vinto più di me in questa stagione” (Di martedì 13 luglio 2021) Jorginho, nel corso di un’intervista al canale brasiliano Sport TV, si è soffermato anche della possibilità che possa vincere il Pallone d’oro visto il suo successo con l’Italia in questo Europeo e in Champions League con il Chelsea: “Viviamo per i sogni. Ma sarò abbastanza onesto: dipende dai criteri che portano ad assegnarlo. Se parliamo di talento, sono consapevole di non essere il migliore al mondo. Se invece si sceglie in base ai titoli, be’, nessuno ha vinto più di me in questa stagione. Come mi confronterò con Messi, Cristiano ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021), nel corso di un’intervista al canale brasiliano Sport TV, si è soffermato anche della possibilità che possa vincere ilvisto il suo successo con l’Italia in questo Europeo e in Champions League con il Chelsea: “per i. Ma sarò abbastanza onesto: dipende dai criteri che portano ad assegnarlo. Se parliamo di talento, sono consapevole di non essere il migliore al mondo. Se invece si sceglie in base ai titoli, be’,hapiù di me in. Come mi confronterò con Messi, Cristiano ...

