Joao Mario-Benfica, l'Inter risponde allo Sporting (Di martedì 13 luglio 2021) l'Inter risponde allo Sporting Non si è fatta attendere la risposta dell'Inter dopo il comunicato dello Sporting che accusava pratica scorretta il club nerazzurro dopo la rescissione del contratto di Joao Mario, che poi ha firmato con il Benfica. Ecco il comunicato del club nerazzurro. FC Internazionale Milano ha preso conoscenza di quanto ha affermato agli organi di stampa lo Sporting Lisbona. Si tratta di dichiarazioni inaccettabili, gravissime e soprattutto prive di fondamento. La Società tutelerà la propria ...

Inter : ?? | COMUNICATO Il Club ha raggiunto un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto ?? - DiMarzio : #Inter | #JoaoMario in sede per le ultime formalità, poi ci sarà il #Benfica - DiMarzio : Lo #Sporting contro l'#Inter e #JoaoMario: 'Espediente per aggirare un accordo' - franzoni_sara : @Zua_Zero @TElvtars @Sporting_CP Nel caso la pagherà Joao Mario. L'Inter ha rescisso il contratto, lui poteva andar… - Davide_m9 : RT @martib10_: La maglia nuova è bella ma la maglia del Benfica con dentro Joao Mario è eterea -