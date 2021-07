(Di martedì 13 luglio 2021) (di Giulio) La pandemia è stata un campanello di allarme. Ha dimostrato che ildi un salto di specie di virus abitualmente relegati in zone remote ha una portata devastante. Eppure ilnon si è fermato neppure durante la fase più acuta del covid 19 moltiplicando le occasioni di potenziale contagio. La denuncia viene dal “Rapporto zoomafia 2021” della Lav (Lega anti vivisezione) che cita un’inchiesta di Le Monde. Secondo il quotidiano francese, nonostante la pandemia e ilcontagio da animali selvatici, nelle regioni nord orientali del Congo c’è stato un boom di caccia alla carne di ...

HuffPostItalia : Così il bracconaggio aumenta il rischio di nuove pandemie (di G. Nespoli) - Andinika6 : @dontealberto È vietato anche il bracconaggio e pure ci sono i bracconieri. Sei un esperto di Photoshop? Mi puoi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Così bracconaggio

Il Tirreno

Oltre che dalla caccia e dal, molti uccelli di pianura sono colpiti dall'inquinamento agricolo. # Vedi anche Urine al glifosato:è aumentata l'esposizione Foto:...partecipare a una campagna di tutela dei rinoceronti in via di estinzione a causa del. ...Charlène Lynette Wittstock non ha trascorso l'anniversario di nozze circondata dall'amore ...