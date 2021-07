Chi è Veronica Ciardi, la neo moglie del calciatore degli Azzurri Federico Bernardeschi? (Di martedì 13 luglio 2021) Ecco chi è Veronica Ciardi, la moglie di Federico Bernardeschi, calciatore della Nazionale Italiana Veronica Ciardi è una modella, showgirl, attrice nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2010. Nata a Roma il 13 luglio 1985, la soubrette romana era al centro del gossip per il suo bacio saffico con l’amica Sarah Nile nella casa più spiata d’Italia. Tutto accadde una sera di Capodanno a causa di qualche bicchiere di vino di troppo. Veronica e Sarah hanno però smentito le voci di una presunta relazione, poiché sono sempre ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 13 luglio 2021) Ecco chi è, ladidella Nazionale Italianaè una modella, showgirl, attrice nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2010. Nata a Roma il 13 luglio 1985, la soubrette romana era al centro del gossip per il suo bacio saffico con l’amica Sarah Nile nella casa più spiata d’Italia. Tutto accadde una sera di Capodanno a causa di qualche bicchiere di vino di troppo.e Sarah hanno però smentito le voci di una presunta relazione, poiché sono sempre ...

