AUTOSTAR AUTOMOTIVE PARTNER 2021/22 DEL PORDENONE CALCIO

(Di martedì 13 luglio 2021)si lega ad, marchio commerciale del Gruppo Autotorino – dealer di riferimento nazionale per il settore, che nella stagione/22 saràneroverde. La collaborazione è nata nelle sedidi, dalle quali sono state consegnate le vetture messe a disposizione del Club per svolgere la propria attività sportiva e organizzativa nella terza annata di Serie BKT. Dichiarazione Mattia Vanini,& project manager Gruppo Autotorino – coordinatore Area Nord-Est: «Il ...

... che nella stagione 2021/22 sarà partner neroverde . La collaborazione è nata nelle sedi di Pordenone, dalle quali sono state consegnate le vetture messe a disposizione del Club ...... da Gruppo Autotorino - top dealer italiano nel settore, presente in Piemonte, Lombardia, Emilia - Romagna, e in Friuli - Venezia Giulia e Veneto con il marchio commerciale - ha ...