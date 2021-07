Zhang Jindong si dimette da presidente di Suning com

(Di lunedì 12 luglio 2021) Rivoluzione societaria per.com. Il Consiglio d’Amministrazione dell’azienda cinese, proprietaria dell’Inter, ha comunicato cheha presentato le dimissioni dadella società e da membro del comitato strategico del consiglio di amministrazione. Il comunicato afferma cheha candidato il figlioKangyang (Steven) come direttore non indipendente. In conformità con lo L'articolo

Commenta per primo Zhang Jindong si è ufficialmente dimesso dal ruolo di presidente di Suning.com. La notizia è stata diramata attraverso i canali cinesi di Suning Tesco, con Ren Jun (già membro del consiglio di amministrazione). Le autorità hanno prima vietato a Zhang Jindong (il cui patrimonio è di 7 miliardi di dollari) di procedere a un aumento di capitale garantito dal colosso immobiliare Evergrande (125 miliardi di dollari). Importanti novità su Suning.com in arrivo direttamente dalla Cina. Zhang Jindong si è dimesso da presidente di Suning.com e ha nominato suo figlio Zhang Kangyang (Steven) come candidato amministratore.