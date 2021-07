Roghi a Montemarano | i carabinieri denunciano la proprietaria di un fondo agricola

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResidui vegetali bruciati poco distante dalle zone residenziali: idella Stazione dihanno denunciato una donna ritenuta responsabile di “Combustione illecita di rifiuti” e “Getto pericoloso di cose”. La stessa intenzionalmente aveva appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione del proprioagricolo ubicato in agro del limitrofo comune di Paternopoli. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provocava un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria. I ...