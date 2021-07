Mario Rui, l’agente: “Per la prossima stagione resta a Napoli” (Di lunedì 12 luglio 2021) Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, parla del futuro del giocatore con il Napoli. l’agente di Mario Rui Mario Giuffredi è intervenuto a “Si Gonfia … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 luglio 2021)Giuffredi, agente diRui, parla del futuro del giocatore con ildiRuiGiuffredi è intervenuto a “Si Gonfia … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

zazoomblog : Mario Rui l’agente: “Per la prossima stagione resta a Napoli” - #Mario #l’agente: #prossima #stagione - Peppedema921 : @Andrea842631710 E allora restiamo con Ghoulam rotto e Mario Rui titolare un altro anno senza lamentarci, che t'agg… - eskeretette : vattene a fanculo Mario rui - Peppedema921 : @Andrea842631710 Che ti avevo detto? I purpi che abbiamo non se li prende nemmeno il San Cipriano D'Aversa! Quindi… - erosazzurro : Avvisate a Isidoro uallerato che il Napoli non ha problemi di liquidità per prendere emerson, non deve cedere tutin… -