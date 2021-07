Chiellini è un varco spazio-temporale

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’immagine sembra uscita da un cartone animato. Il primo tempo supplementare è quasi finito quando Bukayo Saka inizia a correre pestando i piedi sulla linea del fallo laterale. Non deve far altro che avanzare sfruttando la sua rapidità. E poi si troverà faccia a faccia con Gigio Donnarumma. L’esterno si mette in marcia mentre due Paesi interi trattengono il respiro. Solo che all’improvviso la sua maglia bianca inizia ad allungarsi. Ancora. E ancora. E ancora. Perché a qualche centimetro di distanza Giorgiostringe fra le dita il colletto della sua divisa. Le gambe di Saka scalciano un paio di volte nell’aria, poi la sua schiena picchia contro il terreno di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini varco

Il Foglio

Un boato quando Mancini esono apparsi in cima alle scalette dell'aereo a Fiumicino. ... sotto nutrita scorta delle forze dell'ordine, da undecentrato diretti in hotel. Da lontano fino ...Un boato quando Mancini esono apparsi in cima alle scalette dell'aereo a Fiumicino. E' ... sotto nutrita scorta delle forze dell'ordine, da undecentrato diretti in hotel. Da lontano ...Quel fallo è un piccolo capolavoro di praticità. Ma soprattutto è un bignami del modo di giocare di Chiellini. Un difensore ruvido, grezzo, spigoloso, urticante. In una sola parola: insopportabile. Ma ...Un boato quando Mancini e Chiellini sono apparsi in cima alle scalette dell ... sotto nutrita scorta delle forze dell’ordine, da un varco decentrato diretti in hotel. Da lontano fino alla piazzola del ...