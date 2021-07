“Sono gli unici che ce l'hanno”. Caressa e Bergomi sotto choc: Wembley e variante Delta, un rischio folle (Di domenica 11 luglio 2021) Fabio Caressa e Beppe Bergomi Sono rimasti impressionati dal colpo d'occhio dello stadio di Wembley, che è preso praticamente gremito. Con la variante Delta che imperversa in Regno Unito, dove ci Sono circa 40mila nuovi casi di Covid al giorno nonostante la campagna di vaccinazione sia in stato avanzato, le voci di Sky Sport non Sono rimaste indifferenti davanti a oltre 70mila persone ammassate. E praticamente nessuna di queste 70mila persone indossava la mascherina: l'assembramento, per quanto all'aria aperta, è davvero impressionante e non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Fabioe Bepperimasti impressionati dal colpo d'occhio dello stadio di, che è preso praticamente gremito. Con lache imperversa in Regno Unito, dove cicirca 40mila nuovi casi di Covid al giorno nonostante la campagna di vaccinazione sia in stato avanzato, le voci di Sky Sport nonrimaste indifferenti davanti a oltre 70mila persone ammassate. E praticamente nessuna di queste 70mila persone indossava la mascherina: l'assembramento, per quanto all'aria aperta, è davvero impressionante e non ...

Advertising

matteosalvinimi : Ci sono buoni segnali per la ripartenza del turismo. Gli imprenditori mi dicono però che faticano a trovare lavorat… - davidefaraone : Via il reddito grillino che non funziona per finanziare, con gli stessi soldi, due misure distinte: l’assistenza al… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli #Azzurri sono a #Wembley ???? #ITA #ITAING #ItaliaInghilterra #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro - Eo10374352 : RT @confundustria: Su 28, sono 20 gli stati membri della UE che hanno adottato i numeri identificativi per le forze di Polizia. L' Italia… - baddo71 : RT @emergenzavvf: Seguono il pigolio disperato e trovano gli otto anattraccoli finiti nei guai. Intrappolati in un tombino a Carasco (GE),… -