(Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) – “‘Ilche’ è il mio nuovo libro uscito in tutte le librerie in questi giorni: un insieme di riflessioni raccolte negli ultimi mesi. Idee che si materializzano incontrando le persone, nuove sfide, sogni da realizzare. Spunti pratici per unche mai come oggi ha l’opportunità di riscattarsi”. Lo scrive Stefano, presidente della regione Emilia Romagna, nella presentazione del suo ultimo libro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Libri: Bonaccini, 'spunti per il riscatto ne 'Il Paese che vogliamo''... -

Ultime Notizie dalla rete : Libri Bonaccini

Metro

O meglio, idi alcuni politici. Quelli, va ripetuto, più divisivi. In grado di vantare platee ... Oggi per Piemme esce 'Il Paese che vogliamo' del governatore emiliano Stefano. La ......a decifrare ciò che accade in Italia e nel mondo e capire i temi più caldi del momento. ... Tra i governatori si segnala lo scatto di Stefano(Emilia Romagna, PD ) che, con una crescita ...Roma, 11 lug (Adnkronos) – “‘Il Paese che vogliamo’ è il mio nuovo libro uscito in tutte le librerie in questi giorni: un insieme di riflessioni raccolte negli ultimi mesi. Idee che si materializzano ...Si apre domani il festival la Repubblica delle Idee: quattro giorni di dibattiti e spettacoli in piazza Maggiore, al Teatro Comunale e alla libreria Ambasciatori. Qui il programma completo. Per e semp ...