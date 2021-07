L’attore Matt Damon in grave pericolo | il triste retroscena che fece tremare Hollywood

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 luglio 2021) Il celebre attoreiannoparla a cuore aperto della brutta esperienza vissuta e quali siano state le conseguenze(Instagram)E’ uno degli attori più conosciuti e amati della Mecca del Cinema. “Esploso” negli anni Novanta per Will Hunting – Genio Ribelle, per il quale vinse l’Oscar alla migliore sceneggiatura originale assieme al migliore amico Ben Affleck.nasce l’8 ottobre 1970 a Cambridge, Massachussetts da un padre banchiere e una madre insegnante di pedagogia. Inizia ad appassionarsi al cinema da giovanissimo e quando a 10 anni ...