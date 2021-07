Giuseppe Conte sull’accordo con Beppe Grillo: “Pienamente soddisfatto, M5S si rialzerà più forte” (Di domenica 11 luglio 2021) Si allentano i nervi tesi intorno alla querelle Conte-Grillo sul futuro del MoVimento 5 Stelle. L’accordo appena raggiunto, all’esito di settimane roventi sul fronte interno, soddisfa l’ex premier che ora guarda avanti e rilancia con un messaggio proiettato ai nuovi orizzonti del M5S. Giuseppe Conte interviene sull’accordo con Beppe Grillo: “Pienamente soddisfatto“ Sono stati giorni “difficili”, scrive Giuseppe Conte su Facebook dopo l’intesa raggiunta con Beppe ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 luglio 2021) Si allentano i nervi tesi intorno alla querellesul futuro del MoVimento 5 Stelle. L’accordo appena raggiunto, all’esito di settimane roventi sul fronte interno, soddisfa l’ex premier che ora guarda avanti e rilancia con un messaggio proiettato ai nuovi orizzonti del M5S.intervienecon: ““ Sono stati giorni “difficili”, scrivesu Facebook dopo l’intesa raggiunta con...

virginiaraggi : Sono sempre stata convinta che Beppe Grillo e Giuseppe Conte avrebbero trovato una soluzione. Sono due persone che… - fattoquotidiano : IL CONTICIDIO | È vero. Non c’è stato un complotto per rovesciare Giuseppe Conte: ce ne sono stati almeno quattro.… - petergomezblog : M5s, c’è l’accordo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Nota congiunta: “A breve ultimi dettagli per le votazioni di… - LoredanaDiMaio3 : RT @LRompicoglioni: Vi presento la gigantografia affissa a Roma ieri sera . Giuseppe Conte ??????? - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Il #M5s prova a ricompattarsi dopo il caso sulla riforma della giustizia: #Grillo trova l'accordo con #Conte e #DiMaio… -