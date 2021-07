Daniel Radcliffe delude i fan | «La reunion per i 20 anni di Harry Potter? Non contateci»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 11 luglio 2021) Chi sperava, sull’onda di Willy, il principe di Bel-Air e di Friends, in una reunion in occasione dei vent’anni dall’uscita di Harry Potter e la pietra filosofale potrebbe rimanere con l’amaro in bocca, perché pare che il cast non abbia alcuna intenzione di riunirsi per rendere omaggio al debutto del maghetto più famoso del cinema. A dirlo è stato Daniel Radcliffe, attualmente impegnato nella promozione della terza stagione di Miracle Workers, che, in un’intervista a Entertainment Tonight, ha spiegato che è molto improbabile che gli attori si rincontrino entro la fine dell’anno. https://twitter.com/EW/status/1412450015012921356