Terrorismo | Salvini | ‘solidarietà a Di Maio | ancora più impegnati contro estremismo islamico’

Roma, 10 lug (Adnkronos) – "Solidarietà a Luigi Di Maio, contro ogni minaccia e intimidazione. Ci impegneremo ancora di più affinché l'Isis e l'estremismo islamico vengano sradicati una volta per tutte". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

