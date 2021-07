Covid oggi Puglia, 41 contagi e zero morti: bollettino 10 luglio (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 10 luglio. Non si registra invece alcun nuovo decesso. Sono quindi in lieve calo i nuovi casi a fronte di un aumento dei test. Piccolo anche l’aumento del numero dei guariti e pertanto gli attuali positivi calano leggermente. Continuo il calo dei ricoverati. Su 6.174 tamponi per l’infezione da Covid, i nuovi casi sono così ripartiti: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 3 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 41 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 10. Non si registra invece alcun nuovo decesso. Sono quindi in lieve calo i nuovi casi a fronte di un aumento dei test. Piccolo anche l’aumento del numero dei guariti e pertanto gli attuali positivi calano leggermente. Continuo il calo dei ricoverati. Su 6.174 tamponi per l’infezione da, i nuovi casi sono così ripartiti: 10 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 3 in provincia di Fa, 12 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri ...

