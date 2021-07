UK, ipotesi lunedì in ferie in caso di vittoria dell’Europeo (Di venerdì 9 luglio 2021) La finale è ancora da giocare, ma in Inghilterra già si pensa agli eventuali festeggiamenti. In particolare, riporta il Guardian, Boris Johnson sarebbe tentato di concedere un giorno di ferie all’intero Paese (compreso anche Galles, Irlanda del Nord e Scozia) nel caso in cui la Nazionale dei Tre Leoni dovesse conquistare il titolo europeo contro L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) La finale è ancora da giocare, ma in Inghilterra già si pensa agli eventuali festeggiamenti. In particolare, riporta il Guardian, Boris Johnson sarebbe tentato di concedere un giorno diall’intero Paese (compreso anche Galles, Irlanda del Nord e Scozia) nelin cui la Nazionale dei Tre Leoni dovesse conquistare il titolo europeo contro L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie UK, ipotesi lunedì in ferie in caso di vittoria dell’Europeo: La finale è ancora da giocare, m… - CalcioFinanza : Regno Unito, ipotesi lunedì in ferie in caso di vittoria dell’Europeo - BRADYPUSS : RT @aquagiugi: ipotesi di felicità: yogurt e anguria e il mare del lunedì - comeH2O : RT @aquagiugi: ipotesi di felicità: yogurt e anguria e il mare del lunedì - ArbitElegan : RT @aquagiugi: ipotesi di felicità: yogurt e anguria e il mare del lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : ipotesi lunedì La prima pagina della Gazzetta d'Asti: ecco i principali argomenti della settimana ...e della formazione professionale con due "open day" a Torino oppure recandosi da lunedì in uno dei ... L'ha deciso ieri il sindaco Maurizio Rasero che in un primo momento aveva caldeggiato l'ipotesi di ...

Joshua Tree, la frontiera è qui I botanici azzardano solo ipotesi perché è difficile individuare con precisione l'età di questi ... Da lunedì 28 gennaio, piano piano, il Parco sta riprendendosi la vita del prima shutdown. Il deserto ...

Mascherine, ipotesi stop con tutta Italia in zona bianca, da lunedì 28 giugno Il Sole 24 ORE ...e della formazione professionale con due "open day" a Torino oppure recandosi dain uno dei ... L'ha deciso ieri il sindaco Maurizio Rasero che in un primo momento aveva caldeggiato l'di ...I botanici azzardano soloperché è difficile individuare con precisione l'età di questi ... Da28 gennaio, piano piano, il Parco sta riprendendosi la vita del prima shutdown. Il deserto ...