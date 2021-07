Palermo, 12enne muore schiacciato dalla porta di un campo da calcio (Di venerdì 9 luglio 2021) Assurda tragedia in un parco giochi di Carini, in provincia di Palermo: un 12enne muore schiacciato dalla porta del campo da calcio Non ci sono solo i grandi stadi, quelli che in quest’ultimi giorni hanno fatto da sfondo alle gesta degli eroi delle notti europee, gli Azzurri che, guidati in panchina dal Commissario tecnico Roberto Mancini, hanno conquistato una strameritata finale, quella di Euro 2020, contro i padroni di casa dell’Inghilterra facendo ubriacare di gioia gli italiani come non accadeva da tempo; ci sono anche i polverosi ... Leggi su ck12 (Di venerdì 9 luglio 2021) Assurda tragedia in un parco giochi di Carini, in provincia di: undeldaNon ci sono solo i grandi stadi, quelli che in quest’ultimi giorni hanno fatto da sfondo alle gesta degli eroi delle notti europee, gli Azzurri che, guidati in panchina dal Commissario tecnico Roberto Mancini, hanno conquistato una strameritata finale, quella di Euro 2020, contro i padroni di casa dell’Inghilterra facendo ubriacare di gioia gli italiani come non accadeva da tempo; ci sono anche i polverosi ...

