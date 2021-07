Lasagna senza cottura | il piatto perfetto per l’estate

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 9 luglio 2021) Laè davvero ilper questa stagione. Versatile e golosa, potete variarla come preferite, personalizzando gli ingredienti secondo le vostre preferenze e seguendo la vostra creatività. Una sbollentata alla pasta sfoglia (qui la nostra ricetta per realizzarla con il fai da te) e potete spegnere il fornello! Non servirà neppure accendere il forno, la farcirete a crudo con ingredienti freschi, sani e genuini. È il primo ideale da offrire in famiglia o agli amici di sempre per un pieno di salute, ma anche da portare con sé per un pranzo in spiaggia o per un pic-nic in ...