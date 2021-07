Brave and beautiful, anticipazioni: Tahsin nei guai? Cahide in ospedale (Di venerdì 9 luglio 2021) Tahsin ha raccontato la storia della famiglia Korludag a Cesur che ha fatto una gran fatica a trattenersi in quanto si parlava del padre. Il protagonista deve stare attento e non farsi prendere dagli impulsi altrimenti tutti scopriranno chi è. Il suo obiettivo resta quello di distruggere Tahsin e per questo cercherà di avvicinarsi alla figlia Suhan, la cosa più preziosa che ha il Korludag. Che cosa succederà ora? Lo scopriamo con le anticipazioni per la nuova puntata di Brave and beautiful che andrà in onda lunedì 12 luglio 2021. Tahsin questa vota potrebbe finire veramente nei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 luglio 2021)ha raccontato la storia della famiglia Korludag a Cesur che ha fatto una gran fatica a trattenersi in quanto si parlava del padre. Il protagonista deve stare attento e non farsi prendere dagli impulsi altrimenti tutti scopriranno chi è. Il suo obiettivo resta quello di distruggeree per questo cercherà di avvicinarsi alla figlia Suhan, la cosa più preziosa che ha il Korludag. Che cosa succederà ora? Lo scopriamo con leper la nuova puntata diandche andrà in onda lunedì 12 luglio 2021.questa vota potrebbe finire veramente nei ...

