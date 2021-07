(Di venerdì 9 luglio 2021) Il governocontinua a monitorare da vicino la sicurezza del 5G. Un dpcm di Palazzo Chigi del 30 giugno scorso ha dato il via libera con prescrizioni a un contratto fra. L’esercizio del golden power riguarda “l’acquisto di un aggiornamento (release software) e dei correlati servizi professionali acquistati daTechnologies Co. Ltd., al fine di rendere la release software del sistema di fatturazione (on-line charging OCS) compatibile con i servizi 5G Stand Alone”, si legge nel decreto. Un sostanziale semaforo verde con alcune condizioni per assicurare che la protezione dei dati sia garantita nel ...

Advertising

formichenews : #5G, i paletti di Draghi a Fastweb-Huawei e le richieste Usa Golden power con prescrizioni su un contratto 5G. Dag… - FabrizioDamian2 : @_cristiano73 Hai ragione ma qui dovrebbe essere draghi a mettere dei paletti che, comunque, sono nella… - lanzi53 : 'Contratti TD potranno essere regolati da quelli collettivi. #Draghi apre alla modifica al DL dignità voluto da… - _Gi_Ci_ : @carlucci_cc @ienapriski @Osvaldo73238685 @isadoralarosa E' pur vero che: 1) Conte era 'solo' premier uscente, Gril… - MariaAversano1 : @Europeo91785337 @BracaliM Forse hai ragione ma non stabilire dall'inizio i paletti, per quello che si poteva e dov… -

Ultime Notizie dalla rete : paletti Draghi

Sky Tg24

...tutto il meccanismo estintivo dopo la sentenza di primo grado - la Guardasigilli scelta da... dopo una complessa mediazione con il Movimento 5 Stelle, sono stati posti dei: i due anni ...Ecco perchée Cartabia hanno deciso di portare in Cdm il pacchetto di emendamenti del ... L'intervento è corposo, si va dall'indicazione di alcuniper il ricorso in appello (una prima ...PORTOGRUARO Terza corsia in A4: vertice promettente in municipio, ma ancora non ci sono i soldi per completare l’opera. Non mancano le strade da percorrere. I sindaci riuniti in conferenza ieri pomeri ...Ecco perché Draghi e Cartabia hanno deciso di portare ... L'intervento è corposo, si va dall'indicazione di alcuni paletti per il ricorso in appello (una prima ipotesi, scartata per la ...