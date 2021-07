Variante Delta: crescono ancora i contagi in Italia e 13 morti (Di giovedì 8 luglio 2021) Tornano a crescere ancora un volta i contagi in Italia: è un chiaro segnale che la Variante Delta sta scombinando tutti i piani. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.394 nuovi casi di ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 luglio 2021) Tornano a crescereun volta iin: è un chiaro segnale che lasta scombinando tutti i piani. Nelle ultime 24 ore insono stati registrati 1.394 nuovi casi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Covid, Regno Unito: oltre 32mila casi e 35 morti nelle ultime 24 ore Sono più di 32.500 i nuovi casi di contagio da Covid alimentati, in tutto il Regno Unito , dalla diffusione della variante Delta (ex indiana). Stando ai dati ufficiali forniti dal governo britannico, infatti, nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati, per la precisione, 32.551, all'incirca lo stesso numero di ...

Borsa: Europa giù con auto e banche, Milano maglia nera ( - 3%) ... dalle prospettive sulle norme Ue sulle emissioni delle auto e dalla diffusione della variante Delta del Covid in numerosi Paesi a partire dal Giappone. L'indice Ftse Mib cede il 3,12% a 24.496 punti,...

Coronavirus: quanto è pericolosa la nuova variante Delta Plus? National Geographic Italia Coronavirus, tornano a salire i nuovi casi in Sicilia: sono 219 PALERMO, 8 luglio – Stando alle dichiarazioni dl direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, a partire dalla prossima settimana la campagna vaccinale coinvolgerà anche i plessi scolastici ...

Variante Delta a Roma, contagi in aumento a Centocelle e Casilino: la mappa Tornano a salire i contagi nel Lazio, anche per la variante Delta. Che insieme alla Gamma e all'Alfa sono quelle più presenti nella Regione. In percentuale, la prima è al ...

