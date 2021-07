Sondaggi politici: un eventuale partito di Conte farebbe precipitare i voti del Movimento 5 Stelle (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel giro di una settimana infatti, stando agli ultimi Sondaggi politici effettuati da Swg per conto del Tg di La7 , il Movimento perde circa due punti percentuale e passa quindi dal 16,6% di fine ... Leggi su borsainside (Di giovedì 8 luglio 2021) Nel giro di una settimana infatti, stando agli ultimieffettuati da Swg per conto del Tg di La7 , ilperde circa due punti percentuale e passa quindi dal 16,6% di fine ...

Advertising

fatuciuccio : Sempre detto: i 5s si dividano subito E chi non si sente 'vicino' al Pd e al csx resti con grillo - santiagoba96 : Se io svendo i miei ideali, battaglie, posizioni per i sondaggi elettorali faccio schifo. Perché i politici no ? ??????? - 65ddone : @Pepppe862375p04 Non penso ci sia molta differenza,i politici vanno avanti con i sondaggi!!! - GCugini : Sondaggi politici, Conte contro Grillo: i numeri - AnnaStramigioli : #zonabianca Se le destre sono contro il ddl Zan e se sono maggioranza assoluta in tutti i sondaggi politici, allora… -