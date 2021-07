Rosso a Wall Street tra variante Delta e Fed (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Avvio al ribasso per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Dai verbali della riunione di giugno della banca centrale americana è emerso che il comitato direttivo della Fed ridurrà gli acquisti di titoli entro fine anno. E, gli addetti ai lavori si attendono una decisione ufficiale già durante la riunione di politica monetaria di fine luglio. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è in calo (-1,07%) e si attesta su 34.311 punti; sulla stessa linea, si muove in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 luglio 2021) (Teleborsa) – Avvio al ribasso per la borsa dicon gli investitori preoccupati per ladel coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve. Dai verbali della riunione di giugno della banca centrale americana è emerso che il comitato direttivo della Fed ridurrà gli acquisti di titoli entro fine anno. E, gli addetti ai lavori si attendono una decisione ufficiale già durante la riunione di politica monetaria di fine luglio. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones è in calo (-1,07%) e si attesta su 34.311 punti; sulla stessa linea, si muove in ...

Advertising

MilanoFinanza : Wall Street apre in ribasso. Borse europee in profondo rosso - JVPlTAER : è rosso argue with the wall - ansa_economia : Borsa:Europa in rialzo con Wall Street,fari su materie prime. A Piazza Affari in rosso energia e banche.Euro debole… - fisco24_info : Borsa:Europa in rialzo con Wall Street,fari su materie prime: A Piazza Affari in rosso energia e banche.Euro debole… - ansa_economia : Borsa: Europa prosegue debole dopo Wall Street, Milano -0,1%. A Piazza Affari in rosso le banche. Euro debole sul d… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosso Wall Borse in forte calo, seduta in profondo rosso ... Wall Street compresa. Apre in netto calo la Borsa di New York: il Dow Jones cede subito un punto e il Nasdaq un punto e mezzo. In profondo rosso oggi anche le piazze europee, per nulla confortate ...

Borsa Italiana oggi: Milano a picco. Timori per la variante Delta Anche Londra in rosso . In calo anche gli indici Usa a Wall Street . Non si arresta il rally dei Treasury con il rendimento dei decennali sceso fino all'1,28%. Il dollaro perde terreno e ne ...

Wall Street, in profondo rosso le società tech colpite dalla stretta di Pechino Borsa Italiana Borse in forte calo, seduta in profondo rosso La diffusione della variante Delta preoccupa gli investitori di tutto il mondo, Wall Street compresa. Apre in netto calo la Borsa di New York: il Dow Jones cede subito un punto e il Nasdaq un punto e ...

Rosso a Wall Street tra variante Delta e Fed (Teleborsa) - Avvio al ribasso per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte d ...

...Street compresa. Apre in netto calo la Borsa di New York: il Dow Jones cede subito un punto e il Nasdaq un punto e mezzo. In profondooggi anche le piazze europee, per nulla confortate ...Anche Londra in. In calo anche gli indici Usa aStreet . Non si arresta il rally dei Treasury con il rendimento dei decennali sceso fino all'1,28%. Il dollaro perde terreno e ne ...La diffusione della variante Delta preoccupa gli investitori di tutto il mondo, Wall Street compresa. Apre in netto calo la Borsa di New York: il Dow Jones cede subito un punto e il Nasdaq un punto e ...(Teleborsa) - Avvio al ribasso per la borsa di Wall Street con gli investitori preoccupati per la variante Delta del coronavirus e per le ipotesi di un inasprimento della politica monetaria da parte d ...