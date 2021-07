Mourinho: “I titoli? Arriveranno, ma vogliamo essere sostenibili” (Di giovedì 8 luglio 2021) Nell’ultima parte di conferenza stampa, Josè Mourinho ha poi chiarito di non volere un successo isolato ma di cercare qualcosa di continuo: “Lavorare, seminare e aspettare il tempo per raccogliere i frutti. Ho un contratto triennale, ovviamente sarà la società a decidere il futuro ma ho firmato 3 anni. Qua non si vince da tanti anni, serve capire perché la squadra è arrivata a 29 punti dalla vetta. Vincere immediatamente normalmente non succede, anche se nel calcio mai dire mai. Quella dei titoli poteva essere una promessa facile, ma la realtà è diversa. La proprietà non vuole un successo isolato, vuole arrivare lì e rimanerci. E questo è ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) Nell’ultima parte di conferenza stampa, Josèha poi chiarito di non volere un successo isolato ma di cercare qualcosa di continuo: “Lavorare, seminare e aspettare il tempo per raccogliere i frutti. Ho un contratto triennale, ovviamente sarà la società a decidere il futuro ma ho firmato 3 anni. Qua non si vince da tanti anni, serve capire perché la squadra è arrivata a 29 punti dalla vetta. Vincere immediatamente normalmente non succede, anche se nel calcio mai dire mai. Quella deipotevauna promessa facile, ma la realtà è diversa. La proprietà non vuole un successo isolato, vuole arrivare lì e rimanerci. E questo è ...

