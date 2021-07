(Di giovedì 8 luglio 2021) Sopralluogo sul cantiere delSud di Bergamo, il cantiere è completato per circa il 70% e la sua conclusione è prevista per

Advertising

webecodibergamo : Il tratto Treviolo-Paladina della tangenziale sud sarà completata a febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : tratto Treviolo

L'Eco di Bergamo

Leggi anche Slitta l'aertura: il nodo dell'impianto antincendio L'attacco di Azione: "Così danni al turismo" Dalmine - Villa d'Almè, quasi pronto ilfrae Mozzo La certezza è che non ...... entro la fine della settimana sarà terminato il primo. Mentre per il resto bisognerà ...di Zogno prevista per fine giugno La prima tranche è rappresentata dai due chilometri fra(zona ...Un progetto di riqualificazione condiviso, che mira ad abbellire alcuni muri di Treviolo grazie all’arte pubblica di Etsom, al secolo Alessandro Conti, maestro d’arte bergamasco ventiseienne. L’idea d ...Le segnaletiche orizzontali che danno maggiore visibilità a chi si sposta in bicicletta, su uno spazio condiviso con gli automobilisti. L'assessore Zenoni: "Lavoriamo anche sulle piste ciclabili, ma q ...