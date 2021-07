Chiara Ferragni condurrà un super programma? Scoppia la bomba

(Di giovedì 8 luglio 2021) Un’indiscrezione pazzesca quella dialla conduzione di un: sarebbe la prima volta per l’influencer Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@) Sul web è conosciuta da tutti e lo attestano i 24milioni di followers, ma in TV non è mai apparsa, se non con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

davidallegranti : Il marito di Chiara Ferragni è a un passo dal dire che “i politici sono i nostri dipendenti” - SkyTG24 : Ddl Zan, Fedez replica a Renzi: “Lui pagato dagli italiani, Chiara Ferragni no” - marcodimaio : Chiara #Ferragni, rivolgendosi ai suoi 24 milioni di followers con un generico e qualunquista “che schifo che fate… - LuciaLaVita1 : RT @Ste_Mazzu: Nell'Italia dei media in mano a 3-4 partiti e un pugno di miliardari editori impuri dagli interessi più svariati, il diretto… - 91P3RF3CTNOW : RT @cazzonesobro: chiara ferragni e alessandro cattelan alla conduzione dell'eurovision un grandissimo si DA CONFERMARE ASSOLUTAMENTE https… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

In vista dei preparativi dell'Eurovision 2022 in Italia, emergono i nomi die Alessandro Cattelan come padroni di casa La Rai ha presentato nelle scorse ore il bando ufficiale alla ricerca della città italiana chiamata a ospitare la prossima edizione dell' ...sbarca a Cannes con un look in denim e conquista tutti con sorriso, charme e bellezza. L'influencer e imprenditrice digitale è arrivata sulla Costa Azzurra insieme al suo staff, ...Chiara Ferragni potrebbe condurre l’Eurovision Song Contest 2022. Grazie alla vittoria dei Maneskin che hanno conquistato il pubblico europeo con il brano “Zitti e buoni”, l’Eurovision ...Le parole di Sgarbi contro Fedez, che risponde “Tu non hai mai fatto pipì in testa alla Ferragni? – ha dichiarato Sgarbi in un video – Siamo sicuri che non hai mai fatto co ...