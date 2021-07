Chi condurrà La Talpa? Dal 2022 su Canale 5: “C’è chi giura che Pier Silvio voglia aspettarla” (Di giovedì 8 luglio 2021) I fan de La Talpa che auspicavano un suo ritorno in tv, finalmente possono iniziare a fare il conto alla rovescia: nel 2022 il celebre reality farà ritorno sulla rete ammiraglia di casa Mediaset, che ha avuto la meglio su Netflix. Il reality ebbe in tutto tre edizioni – due su Rai2 e una su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 luglio 2021) I fan de Lache auspicavano un suo ritorno in tv, finalmente possono iniziare a fare il conto alla rovescia: nelil celebre reality farà ritorno sulla rete ammiraglia di casa Mediaset, che ha avuto la meglio su Netflix. Il reality ebbe in tutto tre edizioni – due su Rai2 e una su... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Chi condurrà #LaTalpa? “C’è chi giura che Pier Silvio voglia aspettarla” - Giuh_h : a me chi condurrà #Eurovision2022 interessa relativamente, l'importante è il ruolo chiave che dovrà avere Cristiano Malgioglio - Silvia_Fancy : RT @muffinio17: quindi è vero che fanno una scommessa come ha detto yasin e chi la vincerà non è dato di saperlo sta di fatto che tutta la… - andreapalazzo2 : RT @bubinoblog: CHI CONDURRÀ LA TALPA SU CANALE 5? 'C'È CHI GIURA CHE PIER SILVIO VOGLIA ASPETTARLA' - Nicholas_Dls : #latalpa tornerà in tv nel 2022, precisamente su Canale 5 visto che #Mediaset si è assicurata i diritti per i pros… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi condurrà Il romanzo che racconta la prossima dittatura digitale Il cloruro di potassio la condurrà all'arresto cardiaco. "Il tempismo è tutto" così gli hanno detto. Non sa cosa ne sia lì, in Thailandia, di chi aiuta a morire. Nel suo caso, comunque, vigono altre ...

Alessia Marcuzzi non resta disoccupata dopo l'addio a Mediaset: ecco cosa condurrà Nel frattempo Alessia non è rimasta con le mani in mano ma, secondo Chi , il settimanale di gossip di Alfonso Signorini , che a Mediaset è di casa, avrebbe già avuto un'offerta che sta valutando . ...

Il via libera ai licenziamenti condurrà al sovra indebitamento delle famiglie LabParlamento Il cloruro di potassio laall'arresto cardiaco. "Il tempismo è tutto" così gli hanno detto. Non sa cosa ne sia lì, in Thailandia, diaiuta a morire. Nel suo caso, comunque, vigono altre ...Nel frattempo Alessia non è rimasta con le mani in mano ma, secondo, il settimanale di gossip di Alfonso Signorini , che a Mediaset è di casa, avrebbe già avuto un'offerta che sta valutando . ...