AMICI | ARISA CONFERMATA NEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI PEKIN EXPRESS? NO GRAZIE

(Di giovedì 8 luglio 2021) Un’edizione memorabile die non parliamo solo degli ascolti – la seconda migliore media nei vent’anni di programmazione deldi Canale 5 – ma di vendite, di affetto verso i cantanti e i ballerini, di appeal dei professori, a partire dalle new entrye Lorella Cuccarini con quel confronto e scontro con la squadra Celentano-Zerbi. Guelfi e ghibellini, l’eterna sfida!sarebbe stata corteggiata dalla produzione di, l’ex Pechinoche ha lasciato Rai2 per passare a Sky con il confermato Costantino della Gherardesca. Il settimanale Chi ...

La cantante, in questo luglio di fuoco, è ormai pronta a spiccare il volo come il più ... In queste ultime ore è stata confermata la sua presenza nel cast della prossima edizione di '- di ...Leggi anchenel cast della nuova edizione di, l'indiscrezione Sangiovanni ha continuato rivelando la sua più grande paura : "Ho un po' paura di non riuscire a trovare la verità nei ...Chissà che quest’anno, come una vera e propria scuola, le porte del talent non si aprano già a settembre. Amici 21 professori, Arisa confermata: cosa si sa sugli altri insegnanti? Oltre al periodo ...Arisa si è mostrata in topless di fronte ad uno sconosciuto. La foto ha colpito il web, mostrando la cantante come mai prima d'ora.