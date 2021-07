San Damiano racconta i partigiani: il 16 luglio si presenta 'Io c'ero' (Di mercoledì 7 luglio 2021) I partigiani Secondo Tartaglino, Michele Franco e Giovanni Rolfo raccontati, con risvolti inediti, dai loro figli Cesare, Rosa e Caterina, Annamaria: le vicende di 'Io c'ero. Cinquantuno storie dal ... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 7 luglio 2021) ISecondo Tartaglino, Michele Franco e Giovanni Rolfoti, con risvolti inediti, dai loro figli Cesare, Rosa e Caterina, Annamaria: le vicende di 'Io c'ero. Cinquantuno storie dal ...

Advertising

GazzettadAsti : San Damiano racconta i partigiani: il 16 luglio si presenta “Io c’ero” - Enrica69395540 : Quasi a San Damiano... - lavocediasti : San Damiano: iniziati i lavori per il miglioramento del decoro urbano e viabilità - MIPiemonte : ?? SP19 (AT) ?? Senso unico alternato fino al 09/07/21 in San Damiano d'Asti in entrambe le direzioni e divieto di tr… - valerk_ : RT @buckvbarnes_: Twitter Italia con i santini di san Orietta e Damiano, i santi in generale, le madonne e le gufate ai mangia paella si ri… -