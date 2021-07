Nacon Connect 2021: presentato il gameplay trailer di Steelrising, dagli sviluppatori di Greedfall (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il nuovo titolo Steelrising, sviluppato da Spiders (Greedfall, The Technomancer), è tornato a far parlare di sé dopo un anno dall’annuncio ufficiale, tramite un gameplay trailer mostrato durante il Nacon Connect 2021 che si è svolto nella giornata di ieri Ieri si è svolto il Nacon Connect 2021, durante il quale abbiamo potuto vedere tanti diversi annunci. Tra questi, era presente anche Steelrising: annunciato ormai un anno fa, il titolo sviluppato da Spiders non si è fatto più sentire fino a ieri, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il nuovo titolo, sviluppato da Spiders (, The Technomancer), è tornato a far parlare di sé dopo un anno dall’annuncio ufficiale, tramite unmostrato durante ilche si è svolto nella giornata di ieri Ieri si è svolto il, durante il quale abbiamo potuto vedere tanti diversi annunci. Tra questi, era presente anche: annunciato ormai un anno fa, il titolo sviluppato da Spiders non si è fatto più sentire fino a ieri, ...

Advertising

Asgard_Hydra : Nacon Connect: i principali trailer dei giochi mostrati - - tuttoteKit : Nacon Connect 2021: pubblicato un nuovo trailer di The Lord of the Rings Gollum #DaedalicEntertainment… - zazoomblog : Nacon Connect 2021: pubblicato un nuovo trailer di The Lord of the Rings Gollum - #Nacon #Connect #2021:… - Multiplayerit : Nacon Connect 2021: il NACON Revolution X Pro Controller e tutte le periferiche presentate - Multiplayerit : Nacon Connect 2021: tutti i giochi annunciati dal publisher francese -