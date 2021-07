Matteo Berrettini, il 25enne tennista azzurro fa la storia: è in semifinale a Wimbledon 61 anni dopo Pietrangeli. Sfiderà il polacco Hurkacz (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini fa la storia: il 25enne tennista azzurro, numero otto del mondo, supera il canadese Felix Auger-Aliassime e si qualifica alle semifinali del torneo di Wimbledon, la terza prova stagionale del Grande Slam. È il primo italiano ad arrivarci da 61 anni – nel 1960 a raggiungere lo stesso traguardo fu Nicola Pietrangeli – e il secondo in assoluto. Berrettini ha vinto in quattro set e poco più di tre ore di gioco, con il punteggio di 6-3, 5-7, 7-5, 6-3. In finale troverà un altro giovanissimo, il 24enne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021)fa la: il, numero otto del mondo, supera il canadese Felix Auger-Aliassime e si qualifica alle semifinali del torneo di, la terza prova stagionale del Grande Slam. È il primo italiano ad arrivarci da 61– nel 1960 a raggiungere lo stesso traguardo fu Nicola– e il secondo in assoluto.ha vinto in quattro set e poco più di tre ore di gioco, con il punteggio di 6-3, 5-7, 7-5, 6-3. In finale troverà un altro giovanissimo, il 24enne ...

