Grande Fratello Vip | il gesto di Stefania Orlando fa arrabbiare Adriana Volpe

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 7 luglio 2021)Vip La nuova opinionista del reality show non avrebbe gradito le dichiarazioni della collega Pubblicato su 7 Luglio 2021 Fervono i preparativi per la sesta edizione delVip. Il reality show tornerà in onda su Canale 5 a settembre con Alfonso Signorini e due nuove opinioniste: Sonia Bruganelli e. A quanto pare, però, il conduttore aveva inizialmente scelto, tra le concorrenti della stagione 2020/2021. È stata la stessaa far ...