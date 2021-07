F1, Zak Brown: “La penalità a Norris ha creato un precedente, ci si trova costretti a cedere la posizione” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Zak Brown non ci sta e va all’attacco. L’amministratore delegato della McLaren non ha digerito la penalità di 5? comminata a Lando Norris nell’ultimo GP d’Austria di F1. A detta del dirigente, infatti, la decisione della Race Direction è stata fuori da ogni logica nel contesto agonistico in cui ci si trova. In sostanza, l’idea di Brown è che con questo modo di penalizzare si rischia di non avere più alcuna lotta in pista, favorendo qualunque manovra di sorpasso e danneggiando chi si trova a difendere la propria posizione. Il riferimento del CEO è al confronto a Spielberg ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Zaknon ci sta e va all’attacco. L’amministratore delegato della McLaren non ha digerito ladi 5? comminata a Landonell’ultimo GP d’Austria di F1. A detta del dirigente, infatti, la decisione della Race Direction è stata fuori da ogni logica nel contesto agonistico in cui ci si. In sostanza, l’idea diè che con questo modo di penalizzare si rischia di non avere più alcuna lotta in pista, favorendo qualunque manovra di sorpasso e danneggiando chi sia difendere la propria. Il riferimento del CEO è al confronto a Spielberg ...

