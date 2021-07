Ddl Zan | Renzi | “Chiara Ferragni attacca con messaggio imbarazzante”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “Noi siamo sotto attacco da parte degli influencer, come, che dice: ‘Cari politici fate schifo’, con unper superficialità e qualunquismo”. Matteo, leader di Italia Viva, si esprime così nel dibattito sul Ddl Zan. Negli ultimi giorni,è protagonista di botta e risposta incrociati cone suo marito Fedez, che oggi ha dedicato una serie di stories su Instagram all’ex premier. “Io credo che si debba tornare a dare dignità alla politica. E anche se dovessi rimanere l’ultimo a combattere per ...

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - MichelaGenoves3 : RT @ilruttosovrano: Umbria, la garante dell’infanzia Castellani, scelta dalla Lega, amica di Pillon: 'Con il ddl Zan sesso anche con animal… - RitaBorsatti : RT @MGT6025: L' Articolo 1 che Matteo Renzi ha chiesto di cambiare è stato inserito nel DDL ZAN tramite un emendamento a prima firma della… -

E nel caso in cui tutto saltasse non vorrei che passasse la narrazione che un politico con manie accentratrici e che ha motivazioni politiche non legate aldica 'io ci ho provato'.". "Ma io ...... Montezemolo fa l'imprenditore e dice la sua, Briatore fa l'imprenditore e dice la sua e invece Fedez e Chiara Ferragni vanno regolamentati...." Lo dice Fedez aprendo la diretta Instagram sul...In Senato, martedì pomeriggio, si è votata la calendarizzazione del ddl Zan. La votazione ha visto confermata la richiesta di Pd, 5 Stelle e LeU con la discussione del disegno di legge che ...“Noi siamo sotto attacco da parte degli influencer, come Chiara Ferragni, che dice: ‘Cari politici fate schifo’, con un messaggio imbarazzante per superficialità e qualunquismo”. Matteo Renzi, leader ...