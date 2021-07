Sensi vacanze finite in anticipo: giovedì sarà ad Appiano Gentile (Di martedì 6 luglio 2021) Stefano Sensi rientra dalla vacanze vacanze finite con qualche giorno di anticipo per Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, giovedì si presenterà ad Appiano Gentile dove inizierà ufficialmente la stagione 21/22 dell’Inter Campione d’Italia agli ordini di Simone Inzaghi. Il numero 12 nerazzurro spera in una stagione meno tormentata rispetto alle ultime due, dove numerosi infortuni lo hanno tenuto fuori dal campo praticamente sempre. L’obiettivo è quello di tornare a mostrare quanto di buono fatto vedere nel primissimo mese ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Stefanorientra dallacon qualche giorno diper Stefano. Il centrocampista nerazzurro,si presenterà addove inizierà ufficialmente la stagione 21/22 dell’Inter Campione d’Italia agli ordini di Simone Inzaghi. Il numero 12 nerazzurro spera in una stagione meno tormentata rispetto alle ultime due, dove numerosi infortuni lo hanno tenuto fuori dal campo praticamente sempre. L’obiettivo è quello di tornare a mostrare quanto di buono fatto vedere nel primissimo mese ...

