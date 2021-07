Raffaella Carrà | la camera ardente al Campidoglio | poi i funerali Un corteo toccherà i suoi luoghi simbolo

(Di martedì 6 luglio 2021)Unfunebredella carriera di, i cuiverranno celebrati venerdì 9 luglio alle ore 12 nella basilica romana di Santa Maria in Ara Coeli. Prima delle esequie, già a partire dalla giornata di domani, la compianta e popolarissima icona della tv italiana – scomparsa ieri all’età di 78 anni – potrà ricevere l’omaggio di quanti l’anno amata ed apprezzata. Secondo quanto si apprende, domani verrà infatti aperta inla...

'Vorrei che gli studi Rai , storici per l'Italia, di via Teulada a Roma portassero il nome di'. 'Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa - aveva scritto ...Al cordoglio per, scomparsa ieri, lunedì 5 luglio, all'età di 78 anni, si unisce ovviamente anche Renzo Arbore , che con lei ha condiviso lunghi anni di carriera e di successo. Intervistato da Leggo.