Raffaella Carrà a Wembley: "A far l'amore comincia tu" prima di Italia-Spagna (Di martedì 6 luglio 2021) La Federazione Italiana ha ottenuto il permesso di poter inserire una celebre canzone di Raffaella Carrà durante il riscaldamento di Italia-Spagna. L'ultimo omaggio ad una grandissima artista del mondo Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 luglio 2021) La Federazionena ha ottenuto il permesso di poter inserire una celebre canzone didurante il riscaldamento di. L'ultimo omaggio ad una grandissima artista del mondo

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - emibonafede20 : RT @lukedeso: Solo una come Raffaella Carrà poteva avere Britney Spears in una sua trasmissione per più di mezz’ora e nel mentre scambiarci… - nonsonpago1 : RT @BeppeGiulietti: -