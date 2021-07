Post Covid, cominciamo a cambiare il mondo e noi stessi (Di martedì 6 luglio 2021) Siamo fuori dal vortice, il peggio è passato. Finalmente ci siamo riappropriati di tutti gli spazi che ci erano stati tolti. Mi sento finalmente libera di poter respirare e rivedere i volti delle persone, quei volti che ci eravamo quasi dimenticati. Il mondo dopo quello che abbiamo passato cambierà radicalmente e io sono pronta a scoprirlo, scrutandone tutti i suoi lati più oscuri così come anche quelli più lucenti. Tutto il nostro pianeta è fatto di tante piccole sfumature, perché la verità è che viviamo in un mondo molto complesso. Un modo strano con le sue contraddizioni, siamo gli oppressi, ma allo stesso tempo siamo anche gli oppressori, incatenati ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Siamo fuori dal vortice, il peggio è passato. Finalmente ci siamo riappropriati di tutti gli spazi che ci erano stati tolti. Mi sento finalmente libera di poter respirare e rivedere i volti delle persone, quei volti che ci eravamo quasi dimenticati. Ildopo quello che abbiamo passato cambierà radicalmente e io sono pronta a scoprirlo, scrutandone tutti i suoi lati più oscuri così come anche quelli più lucenti. Tutto il nostro pianeta è fatto di tante piccole sfumature, perché la verità è che viviamo in unmolto complesso. Un modo strano con le sue contraddizioni, siamo gli oppressi, ma allo stesso tempo siamo anche gli oppressori, incatenati ...

