La scomparsa di padre Ernesto Santucci, figura di riferimento del mondo sociale e cattolico a Napoli e in Albania

E' scomparso a Roma, alla soglia dei 91 anni, padre Ernesto Santucci s.j. Gesuita, figura di riferimento nel mondo cattolico, dello scoutismo e del volontariato sociale, padre Ernesto Santucci si è sempre occupato di giovani emarginati. Nato all'Aquila, dopo gli studi alla Sapienza di Roma, nell'immediato dopoguerra entra nella Compagnia di Gesù. Inizia il suo apostolato a Napoli, dove è tra i fautori della rinascita dello scoutismo cattolico. Docente di materie letterarie ...

