CorSport: troppo dolore alla spalla, Mertens ha deciso di operarsi dopo un colloquio con il Napoli (Di martedì 6 luglio 2021) Ieri Dries Mertens è stato operato alla spalla per stabilizzarla. Il Corriere dello Sport racconta il retroscena dell’intervento: è stato l’attaccante del Napoli a decidere di sottoporsi all’operazione, d’accordo con il club. Il motivo è stato il riacutizzarsi del dolore in Nazionale. “Era già capitato, in almeno tre circostanze, in campionato. E poi, maledizione, era successo ancora con la Nazionale, in un raduno primaverile e durante questi giorni, divenuti più bui, dell’Europeo. La stessa inaspettata dinamica, l’identico, devastante dolore, come se una spada si conficcasse nella carne e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 luglio 2021) Ieri Driesè stato operatospper stabilizzarla. Il Corriere dello Sport racconta il retroscena dell’intervento: è stato l’attaccante dela decidere di sottoporsi all’operazione, d’accordo con il club. Il motivo è stato il riacutizzarsi delin Nazionale. “Era già capitato, in almeno tre circostanze, in campionato. E poi, maledizione, era successo ancora con la Nazionale, in un raduno primaverile e durante questi giorni, divenuti più bui, dell’Europeo. La stessa inaspettata dinamica, l’identico, devastante, come se una spada si conficcasse nella carne e ...

