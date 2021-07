“Wonder Book” annunciato da dV Giochi | il gioco da tavolo pop-up

Advertising

JustNerd_IT : Wonder Book: dV Giochi annuncia la data di uscita del gioco - Leggi l'articolo completo su: - giochisntavolo : A ottobre arriva #WonderBook (1-4g, 10+, 60-90'), un cooperativo narrativo a scenari. Il tabellone 3D pop-up si dis… - gamescore_it : Annunciato ufficialmente Wonder Book - -

Ultime Notizie dalla rete : Wonder Book

Metropolitan Magazine

... in arrivo la versione speciale per i 40 anni del gioco di ruolo Le Rovine Perdute di Arnak: in arrivo la prima espansione Expedition Leaders: dV Giochi annuncia la data di uscita del ...Restate sintonizzati per sapere la data non appena verrà annunciata! Condividi Tweet Pin Invia Correlati: dV Giochi annuncia la data di uscita del gioco Tabannusi, al via la campagna su ...DV Giochi ha annunciato negli scorsi giorni, con un comunicato stampa, i nuovi dettagli e la data di uscita di Wonder Book, il suo nuovo gdt ...dV Giochi annuncia l'uscita, a ottobre 2021, di Wonder Book, il primo gioco da tavolo pop-up cooperativo per 1-4 giocatori.