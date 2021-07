E’ morta Raffaella Carrà | addio alla signora del Tuca Tuca

(Di lunedì 5 luglio 2021) E’. Aveva 78 anni. L’annuncio dato dal suo ex compagno Sergio Japino Una diva della tv e della canzone, un’icona italiana, una cantante, una ballerina, unasempre garbata, intelligente e ironica. La morte dilascia stupiti e amareggiati tutti gli italiani. L’annuncio è stato dato dal suo ex compagno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - whazdatdude : RT @whazdatdude: È morta Raffaella Carrà. Un altro duro colpo al #DdlZan. - gianb_rn : RT @DiMarzio: Ciao Raffaella -

Carrà ha venduto oltre 60 milioni di dischi e conquistato 22 dischi d'oro e di platino. Il suo nome rimarrà per sempre legato alla storia della Tv grazie a programmi cult come Ma che sera, ...Carrà è/ Ultime notizie, Sergio Iapino: "È in un mondo migliore" PABLO TRINCIA: 'VELENO, SVILUPPI E NOVITÀ' Esaurita l'ampia parentesi linguistica, Pablo Trincia ha parlato della ...Poliedrica artista, showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, la notizia scuote all'improvviso i media e il Paese ...E' morta Raffaella Carrà, all'età di 78 anni, compiuti poche settimane fa. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straord ...