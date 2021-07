(Di lunedì 5 luglio 2021) Addio a, ad annunciarlo Sergio Iapino. Si è spenta all’età di 7 anni dopo una malattia. “ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la ...

Advertising

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - chiarafonti1 : Come è morta Raffaella Carrà - gasa2mani : RT @GiusCandela: È morta Raffaella Carrà. Un grande dolore per chi ama lo spettacolo. -

Ultime Notizie dalla rete : Morta Raffaella

E’ lutto nel mondo dello spettacolo italiano per la morte di Raffaella Carrà, icona della musica, dell’intrattenimento e dello showbiz del Bel Paese fin dagli anni ’60. La popolarissima cantante e con ...«Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Con queste parole l’ex compagno S ...