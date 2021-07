Covid, De Luca conferma: “In Campania mascherina tutta l’estate” (Di lunedì 5 luglio 2021) Il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha confermato l’utilizzo della mascherina, anche all’aperto per tutta l’estate: le sue parole. Le parole del presidente della Regione (via Screenshot)Il governatore Vincenzo De Luca è tornato a parlare della situazione Covid in Campania. Infatti preoccupa in regione la presenza della Variante Delta. Infatti durante la sua visita all’hub vaccinale dell’area industriale di Benevento, il presidente di Regione ha ricordato i diversi focolai di variante indiana presenti all’interno della Campania. ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 5 luglio 2021) Il governatore campano, Vincenzo De, hato l’utilizzo della, anche all’aperto per: le sue parole. Le parole del presidente della Regione (via Screenshot)Il governatore Vincenzo Deè tornato a parlare della situazionein. Infatti preoccupa in regione la presenza della Variante Delta. Infatti durante la sua visita all’hub vaccinale dell’area industriale di Benevento, il presidente di Regione ha ricordato i diversi focolai di variante indiana presenti all’interno della. ...

