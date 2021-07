Covid, 4 positivi nelle Marche in 24 ore (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono solo 4 i positivi rilevati nelle Marche dopo l'exploit di contagi registrato nei giorni scorsi (ieri erano 41), in particolare nel sud della regione. Un numero bassissimo che però è legato anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono solo 4 irilevatidopo l'exploit di contagi registrato nei giorni scorsi (ieri erano 41), in particolare nel sud della regione. Un numero bassissimo che però è legato anche ...

Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 808 nuovi positivi e 12 morti ?? - Agenzia_Ansa : In Alto Adige 1.559 positivi al Covid dopo il vaccino #ANSA - CorriereQ : Covid, 4 positivi nelle Marche in 24 ore - lavocediasti : Covid, nell'Astigiano 2 nuovi positivi, nessuna nuova guarigione -