Continua il rave abusivo nel Pisano, tra i 6 mila partecipanti identificati in 200: rischiano una denuncia per invasione di terreno privato (Di lunedì 5 luglio 2021) Musica techno sparata dalle casse montate su un camion, migliaia di persone che ballano e una festa clandestina che sembra non voler finire. Prosegue dalla notte tra sabato e domenica il rave party non autorizzato in corso nel Pisano, sulle colline della Valdera, a Tavolaia di Santa Maria a Monte. Le migliaia di persone che partecipano sono soprattutto giovanissimi. Fino a questo momento sono circa 200 coloro che sono stati identificati dalle forze dell'ordine e che ora rischiano una denuncia per invasione di terreno privato, sui 6 mila o ...

