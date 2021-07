Via libera alle vaccinazioni in farmacia anche a Reggio Calabria (Di domenica 4 luglio 2021) Foto di Ernesto Guzman / Ansa Reggio Calabria, la vicepresidente di Federfarma Musolino: “farmacia unico presidio sanitario sul territorio insieme agli ospedali, siamo pronti e adeguatamente formati” “Si stanno definendo gli ultimi dettagli operativi, ma siamo fiduciosi di poter nell’arco della prossima settimana dare il via alle prenotazioni per le vaccinazioni in farmacia. E’ una svolta che ci avvicina al modello europeo in cui le vaccinazioni da tempo vengono somministrate nelle farmacie”. E quanto afferma la vicepresidente di Federfarma Reggio ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) Foto di Ernesto Guzman / Ansa, la vicepresidente di Federfarma Musolino: “unico presidio sanitario sul territorio insieme agli ospedali, siamo pronti e adeguatamente formati” “Si stanno definendo gli ultimi dettagli operativi, ma siamo fiduciosi di poter nell’arco della prossima settimana dare il viaprenotazioni per lein. E’ una svolta che ci avvicina al modello europeo in cui leda tempo vengono somministrate nelle farmacie”. E quanto afferma la vicepresidente di Federfarma...

