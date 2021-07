Referendum giustizia – Già superate le 100mila firme (Di domenica 4 luglio 2021) – Salvini: Puntiamo ad averne più di un milione – Alle 17, secondo i dati in arrivo da tutta Italia, superate le 100.000 firme in un solo, caldissimo week-end di luglio per i Referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito Radicale. Dichiarazione di Matteo Salvini: “È un grandioso segnale di cambiamento e voglia di giustizia. E da lunedì si potrà firmare, con calma e al fresco, in tutti i Comuni italiani. Altro che milione di firme, puntiamo a raccoglierne tante di più!”. Salvini aggiunge: “Ringrazio gli amici del Partito Radicale per lo sforzo comune, i tantissimi avvocati che ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 luglio 2021) – Salvini: Puntiamo ad averne più di un milione – Alle 17, secondo i dati in arrivo da tutta Italia,le 100.000in un solo, caldissimo week-end di luglio per isullapromossi da Lega e Partito Radicale. Dichiarazione di Matteo Salvini: “È un grandioso segnale di cambiamento e voglia di. E da lunedì si potrà firmare, con calma e al fresco, in tutti i Comuni italiani. Altro che milione di, puntiamo a raccoglierne tante di più!”. Salvini aggiunge: “Ringrazio gli amici del Partito Radicale per lo sforzo comune, i tantissimi avvocati che ...

