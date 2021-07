“Nessuna pace”. Harry in fuga da Londra, il retroscena sul mancato faccia a faccia con la regina Elisabetta (Di domenica 4 luglio 2021) C’era grandissima attesa per l’incontro a Londra tra i principi William e Harry. L’occasione è stata quella dell’inaugurazione della statua della mamma, Lady Diana, voluta proprio dai due fratelli. Ma chi si aspettava una riappacificazione dopo le polemiche degli ultimi tempi è rimasto deluso. Nel giardino di Kensington Palace, il preferito da Diana, i due fratelli hanno cercato di mostrarsi uniti dopo mesi di attacchi e accuse reciproche. William e Harry hanno scambiato qualche battuta con gli zii Spencer, unici invitati della cerimonia nel giorno in cui Diana avrebbe dovuto compiere 60 anni. Ma ora che Harry è tornato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 luglio 2021) C’era grandissima attesa per l’incontro atra i principi William e. L’occasione è stata quella dell’inaugurazione della statua della mamma, Lady Diana, voluta proprio dai due fratelli. Ma chi si aspettava una riappacificazione dopo le polemiche degli ultimi tempi è rimasto deluso. Nel giardino di Kensington Palace, il preferito da Diana, i due fratelli hanno cercato di mostrarsi uniti dopo mesi di attacchi e accuse reciproche. William ehanno scambiato qualche battuta con gli zii Spencer, unici invitati della cerimonia nel giorno in cui Diana avrebbe dovuto compiere 60 anni. Ma ora cheè tornato ...

